В Дагестане избили видеоблогера, оскорбившего главу республики Абдулатипова

В своём следующем влоге мужчина уже приносил извинения за слишком резкие и нецензурные выражения.

Уроженец Ногайского района Равиль неудачно начал карьеру видеоблогера, записав ролик с оскорблениями в адрес главы республики Рамазана Абдулатипова. Как сообщает телеграм-канал Mash, в своём втором видео Равиль уже извинялся и уверял, что был пьян во время предыдущей записи.

Вскоре в Сети появилось и третье видео, где происходящее комментирует уже родня блогера. Отец семьи заявил, что на своём уровне начинающую "звезду Интернета" уже наказали. Как можно заметить на видео, сам Равиль избит.