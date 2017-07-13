Американские полицейские помогли медвежонку вытащить голову из банки

Спасателям пришлось повалить детёныша и держать его, чтобы снять пластмассовый предмет.

Полицейские из Калифорнии помогли маленькому мишке избавиться от пластмассовой банки из под сиропа, в которой застряла голова животного. Как сообщает The Mirror, это удалось не с первого раза.

Один из них медленно подошёл к испуганному детёнышу бурого медведя и попытался стянуть банку, но эта попытка не увенчалась успехом. Тогда спасателю пришлось повалить медвежонка и держать его, пока второй снимал с головы животного пластмассовый предмет. После этого медведь резво помчался в чащу леса.

Эта сцена напомнила полицейским героя из детских рассказов Винни-пуха, который застревал в банке из под мёда.