Жителей Техаса напугал голос из банкомата и записки на чеках с мольбами о помощи

Оказалось, что клиентам банка подавал сигналы живой человек, который совершенно случайно был заперт в помещении с терминалами без телефона и других вещей.

Эта удивительная история произошла в городе Корпус-Кристи, штат Техас. Ремонтник приехал в отделение Bank of America, чтобы поменять замки, но, когда всё было почти готово, сильный порыв ветра захлопнул входную дверь, а ключи остались снаружи.

Так мужчина фактически оказался заложником в небольшом помещении без окон, где были установлены терминалы. При этом все его личные вещи и телефон остались в автомобиле, передаёт NBC.

Просидев в запертой постройке около часа, рабочий изобрёл план спасения. Его главным элементом был банкомат, чей экран выводился на улицу. Мужчина брал из мусорной корзины использованные квитанции, писал на них записки с просьбами об освобождении и просовывал в щель для чеков, ведущую наружу.

Ремонтник пытался проделать эту процедуру несколько раз, но результата она не принесла: клиенты банка просто не замечали, что на другой стороне бланка имеется ещё одна подпись — но уже от руки.

Тогда заложник решил дать знать о себе с помощью голоса.

Он начал выкрикивать мольбы о помощь в то же отверстие для чеков. Некоторых клиентов, которые подходили к банкомату, чтобы снять деньги, таинственный голос изнутри машины не на шутку испугал, и они в ужасе убегали, чудом не забыв забрать свою карту. Другие думали, что стали жертвой розыгрыша, или просто внушали себе, что им просто кажется, что кто-то зовёт на помощь.

Наконец, спустя два часа, к терминалу подошёл мужчина, который начал прислушиваться к стону, доносившемуся откуда-то изнутри. Вскоре он заметил и несколько исписанных скомканных бумажек, на которых несчастный рабочий просил позвонить в полицию.

Прибывшие на место копы освободили пленника. Он не пострадал и чувствует себя отлично.