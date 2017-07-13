Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя

Президент Европейского совета призвал в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов.

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал Украину страной, сильной перед внешними угрозами, но отметил, что в стране "могут потерпеть поражение от самих себя".

— Сегодня мы чётко видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы очень сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов, — заявил Туск.

Президент Европейского совета Туск не исключил, что у украинцев есть шанс воплотить свои мечты.