Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры о снятии санкций

Как уточнил глава дипломатического ведомства, Россия была вынуждена ответить контрсанкциями и приступить к решению задач развития государства.

Россия не намерена ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций в одностороннем порядке. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления на площадке германского фонда имени К. Кёрбера.

— Хочу ещё раз подтвердить, что Россия не будет ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций. Мы были вынуждены, как вы знаете, ответить взаимностью и приступить к решению задач развития России, исходя из необходимости освободиться от зависимости от тех, кто оказался ненадёжным партнёром, и тех, кто готов, как выяснилось, приносить свои национальные интересы в жертву блоковым интересам и геополитическим играм, — отметил Сергей Лавров.

Как добавил глава МИД РФ, он испытывает сожаление, что рядовым европейцам приходится расплачиваться крепкими связями с Россией из-за менее прозорливых и ответственных лидеров, чем те, которые эти связи выстраивают.