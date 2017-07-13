В освобождённом Мосуле возобновились бои с террористами

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В освобождённом Мосуле возобновились бои с террористами

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В нескольких районах на западе Мосула возобновились бои между иракскими силовиками и боевиками. Как сообщает РИА "Новости", несколько военных получили ранения.

Отмечается, что боестолкновение идет в таких районах, как Аш-Шахван и Аль-Майдан. Именно эти части Мосула силовики пока не могут зачистить от террористов, хоть бой и идет уже третьи сутки.

На помощь правительственным войскам Ирака направились ополченцы. Кроме того, поддержку с воздуха осуществляют вертолеты, которые также проводят и разведку.

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