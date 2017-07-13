Женщина примотала 102 айфона к телу в попытке провезти их в Китай из Гонконга

Сотрудников правоохранительных органов смутили странная походка и огромный топ девушки.

Женщина попыталась перевезти из Гонконга в Китай 102 айфона и 15 часов Tissot, примотав их к своему телу. Как сообщает издание Daily Mail, полиция не смогла не обратить внимания на огромный топ на худой девушке и её странную походку.

Женщину сразу же попросили пройти через сканер, обнаружив на ней больше сотни различных моделей телефонов фирмы Apple.

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.