Лавров пошутил, что его стихи об отношениях с ЕС могут быть нецензурными

Глава МИД РФ известен своим увлечением писать стихи, но, по его признанию, делает он это только на капустники и дни рождения друзей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос немецкой журналистки о том, как могли бы выглядеть его стихи об отношениях России с Европейским союзом. Российский дипломат отметил, что воздержался бы озвучивать название такого стихотворения, потому что в нём могли бы быть нецензурные слова. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В Берлине Сергей Лавров выступает в фонде имени К. Кербера. Вопрос ведущей: "Вы пишете стихи. Как бы Вы назвали стихотворение, посвящённое взаимоотношениям России и ЕС?" Лавров: "Там может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", — написала дипломат.

Напомним, глава МИД России известен тем, что увлекается написанием стихов. Например, одно из его произведений было опубликовано пресс-службой дипломатического ведомства в память о коллеге и друге Сергея Лаврова Виталии Чуркине, скончавшемся в США 20 февраля 2017 года.