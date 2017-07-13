В Подмосковье обнаружили гигантский муравейник

Как отметили эксперты, "строения" подобных размеров встречаются в Московской области крайне редко.

В лесу в Клинском районе исследователи нашли муравейник высотой 1,7 метра и диаметром 2,5 метра у основания, сообщает "Утро.ру" со ссылкой на министра экологии региона Александра Когана.

Эксперты отметили, что благодаря своим внушительным размерам муравейник устоял даже при попытке кабанов его разрушить. Как отметили специалисты пресс-службы Минэкологии Московской области, обитатели муравейника не представляют опасности для людей.

— Принято считать, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей примерно четверть гектара леса, — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом специалисты министерства предупредили о том, что попытки потревожить муравьёв обернутся яростной защитой с их стороны. Насекомые могут начать кусаться и плеваться едкой муравьиной кислотой.