"Карточный домик" поборется за звание лучшей драмы по версии премии "Эмми"

Также в этой категории представлены сериалы "Лучше звоните Солу", "Корона", "Рассказ служанки", "Очень странные дела", "Это мы" и "Мир Дикого Запада".

В Лос-Анджелесе объявили номинантов американской телевизионной премии "Эмми" 2017 года. В эфире канала ABC News актёры Шемар Мур ("Мыслить как преступник") и Анна Кламски ("Вице-президент", "Ганнибал") назвали сериалы, которые будут бороться за звание лучших в своих категориях.

Номинанты в категории "Лучшая драма" 1) "Карточный домик" (House of cards) 2) "Лучше звоните Солу" (Better call Saul) 3) "Корона" (The Crown) 4) "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale) 5) "Очень странные дела" (Stranger Things) 6) "Это мы" (This Is Us) 7) "Мир Дикого Запада" (Westworld) Кадр сериала "Карточный домик"/ © Кинопоиск

Номинанты в категории "Лучшая комедия" 1) "Атланта" (Atlanta) 2) "Чёрная комедия" (Black-ish) 3) "Мастер не на все руки" (Master of none) 4) "Американская семейка" (Modern Family) 5) "Кремниевая долина" (Silicon Valley) 6) "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt) 7) "Вице-президент" (Veep) Кадр сериала "Атланта"/ © Кинопоиск

Номинанты в категории "Лучший актёр драмы" 1) Кевин Спейси ("Карточный домик") 2) Мэттью Риз ("Американцы") 3) Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу") 4) Лив Шрайбер ("Рэй Донован") 5) Энтони Хопкинс ("Мир Дикого Запада") 6) Стерлинг Браун ("Это мы") 7) Майло Вентимилья ("Это мы") Боб Оденкёрк в сериале "Лучше звоните Солу"/ © Кинопоиск

Номинанты в категории "Лучшая актриса драмы" 1) Кери Рассел ("Американцы") 2) Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") 3) Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада") 4) Виола Дэвис ("Как избежать наказания за убийство") 5) Робин Райт ("Карточный домик") 6) Клер Фой ("Корона") Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"/ © Кинопоиск

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии "Эмми".