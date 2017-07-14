Неизвестные открыли стрельбу у Храмовой горы в Иерусалиме

По предварительным данным, ранения получили трое израильтян. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

Трое человек получили ранения в результате стрельбы у Львиных ворот в старой части Иерусалима. Как сообщает полиция, три предполагаемых террориста вышли из Храмовой горы. Когда их заметили полицейские, боевики побежали в одну из мечетей внутри комплекса. В ходе погони преступники открыли беспорядочную стрельбу по гражданам и полиции. Правоохранители ответным огнём ликвидировали трёх стрелявших боевиков.

Video footage of the exchange of fire after 3 Palestinian terrorists shot and critically injured 2 Israeli police officers in Jerusalem pic.twitter.com/jQnTLNavkV — News_Executive (@News_Executive) 14 июля 2017 г.

Сообщается, что двое из трёх раненых находятся в крайне тяжёлом состоянии. Это полицейские, пострадавшие в ходе перестрелки с боевиками.

Как позже уточнили в полиции Израиля, на месте преступления были найдены два пистолета-пулемёта "Карл-Густав" и пистолет. Сразу после инцидента исторический комплекс был оцеплен, а все посетители эвакуированы.