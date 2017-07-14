Неизвестные открыли стрельбу у Храмовой горы в Иерусалиме

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Неизвестные открыли стрельбу у Храмовой горы в Иерусалиме

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Фото: twitter.com

По предварительным данным, ранения получили трое израильтян. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

Трое человек получили ранения в результате стрельбы у Львиных ворот в старой части Иерусалима. Как сообщает полиция, три предполагаемых террориста вышли из Храмовой горы. Когда их заметили полицейские, боевики побежали в одну из мечетей внутри комплекса. В ходе погони преступники открыли беспорядочную стрельбу по гражданам и полиции. Правоохранители ответным огнём ликвидировали трёх стрелявших боевиков.

Сообщается, что двое из трёх раненых находятся в крайне тяжёлом состоянии. Это полицейские, пострадавшие в ходе перестрелки с боевиками.

<p>Фото: twitter.com</p>

Как позже уточнили в полиции Израиля, на месте преступления были найдены два пистолета-пулемёта "Карл-Густав" и пистолет. Сразу после инцидента исторический комплекс был оцеплен, а все посетители эвакуированы.

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