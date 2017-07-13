Скрытая угроза. Британка сбросила 38 кг после отказа от майонеза

Девушка решила заняться собой, когда её вес перевалил за сто килограммов. За полтора года она добилась успеха, скорректировав свой рацион.

28-летняя Наташа Фрид из Великобритании решила избавиться от лишнего веса, чтобы не потерять бойфренда, который стал терять к ней интерес. Как пишет портал "Дни.ру", девушка взяла себя в руки, когда её вес перевалил за сто килограммов.

Побоявшись слишком жёстких мер, девушка приняла решение отказаться всего лишь от двух продуктов — майонеза и кетчупа. Также она стала есть много овощей и фруктов и ограничила количество потребляемых десертов, сладких напитков и фастфуда.

— Я не могла понять, почему набираю вес. Я всегда питалась разнообразно и не позволяла себе лишнего. Я была уверена, что ем только полезное, и не догадывалась о "скрытых" жирах и сахаре в соусах, — сказала девушка.

За полтора года Наташа потеряла 38 килограммов, а недавно любимый мужчина сделал ей предложение.