Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут на аукционе Sotheby’s

Специалисты планируют выручить за мешок с пылью и мелкими камнями от 2 до 4 млн долларов.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s планируют продать лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг во время первой высадки на Луну. Как сообщает The Guardian, организаторы хотят выручить от $2 до $4 млн.

Отметим, что на торгах выставят ещё несколько предметов, связанных с полётами в космос. Среди них, как отмечается, отчёт Юрия Гагарина на английском языке. Его оценили в $50 тысяч.