Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут на аукционе Sotheby’s

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s планируют продать лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг во время первой высадки на Луну. Как сообщает The Guardian, организаторы хотят выручить от $2 до $4 млн.
#SothebysinSpace welcomes a special guest! Tune in to #FB #Live 13 July at 5pm EST! Hint: 'Houston, we've had a problem.' #SothebysBooks pic.twitter.com/YWMy6UVW3y— Sotheby's (@Sothebys) 12 июля 2017 г.
Отметим, что на торгах выставят ещё несколько предметов, связанных с полётами в космос. Среди них, как отмечается, отчёт Юрия Гагарина на английском языке. Его оценили в $50 тысяч.
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