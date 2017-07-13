Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут на аукционе Sotheby’s

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Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут на аукционе Sotheby’s

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Фото: © flickr.com

Специалисты планируют выручить за мешок с пылью и мелкими камнями от 2 до 4 млн долларов.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s планируют продать лунную пыль, которую собрал астронавт Нил Армстронг во время первой высадки на Луну. Как сообщает The Guardian, организаторы хотят выручить от $2 до $4 млн.

Отметим, что на торгах выставят ещё несколько предметов, связанных с полётами в космос. Среди них, как отмечается, отчёт Юрия Гагарина на английском языке. Его оценили в $50 тысяч.

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