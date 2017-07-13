Мосгорсуд на три месяца продлил арест главы УСБ СКР Михаила Максименко

Как отмечается, он будет находиться под стражей до 19 октября. В деле появились дополнительные эпизоды.

Представители Мосгорсуда 13 июля продлили срок ареста руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки от Шакро Молодого.

— Продлить срок содержания обвиняемого Максименко под стражей на три месяца, до 19 октября, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление суда.

Как отмечается, в ходе заседания стало известно, что в деле появилось четыре новых эпизода и их число изменилось с трёх до семи. Согласно документам, Максименко получил от бизнесменов Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского взятку в $50 тысяч.