Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали из-за обезвоживания

Бывшему главе Белого дома стало плохо на стройке, где он находился, помогая гуманитарной организации Habitat for Humanity.

Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу из-за обезвоживания. 92-летний бывший глава Белого дома находился на стройке здания гуманитарной некоммерческой организации Habitat for Humanity в канадском Виннипеге, когда ему стало плохо. Как сообщает издание Daily Mail, пожилой мужчина быстро утомился, работая на жаре.

Состояние Джимми Картера сейчас стабильно, но пока он остаётся в больнице для наблюдения.

Habitat for Humanity — международная неправительственная некоммерческая организация, основанная в 1976 году, занимающаяся строительством простого и доступного жилья для бедных и бездомных во всём мире.