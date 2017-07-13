Журналистов BBC задержали в Псковской области на границе с Эстонией

Сотрудников СМИ доставили на погранзаставу, где на них был составлен акт об административном правонарушении.

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Псковской области задержали журналистов русской службы Би-би-си, "Московского комсомольца" и "Псковской губернии", находившихся на пограничной территории без спецпропусков. Об этом сообщают местные СМИ.

Задержанные репорт`ры объяснили, что находятся на территории Гдовского района по приглашению жителей деревень Хитово, Мельговщина, Козлов Берег, Кишкино и Доможирка. Ранее они обратились к губернатору Псковской области Андрею Тручаку с просьбой передать их территории в подчинение Ленинградской области. Эта прецедентная ситуация и должна была стать темой репортажа.

Однако один из местных жителей, по данным "МК в Пскове", вызвал пограничников, чтобы сдать им журналистов "вражеского СМИ" (имея в виду Би-би-си).

Репортёров доставили к погранзаставе, где на них был составлен акт об административном правонарушении. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей.