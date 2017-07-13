Евкуров наградил жителя Ингушетии, спасшего людей из горящей машины

Читайте также

Евкуров наградил жителя Ингушетии, спасшего людей из горящей машины

356
Исса Гадзиев стал национальным героем и получил медаль за свой отважный поступок.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вручил награду жителю Сунженского района Иссе Газдиеву, спасшему людей из горящего автомобиля. Как сообщает паблик Mash, 9 июля на трассе в Сунже после ДТП загорелась "Волга", а находившиеся внутри люди оказались в ловушке.

Исса Гадзиев выбил окно автомобиля и вызволил водителя Урусхана Тхостоева. Теперь благодарный своему спасителю мужчина хочет закатить в честь Гадзиева застолье после выписки из больницы.

— Я ему жизнью обязан, могли все задохнуться, — заявил Урусхан.

За свои заслуги Исса Гадзиев также получил благодарность "за смелые и самоотверженные действия при спасении жизни людей" и юбилейную медаль "25 лет образования Республики Ингушетия".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!