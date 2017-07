Подробности пока не разглашаются, однако известно, что у рэпера были проблемы со здоровьем.

Один из основателей американской хип-хоп-группы 2 Live Crew Фреш Кид Айс (настоящее имя — Кристофер Вонг Вон) скончался в госпитале в Майами в возрасте 53 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агента музыканта.

Пока не сообщается, что конкретно послужило причиной смерти артиста, но известно о его проблемах со здоровьем.

Хип-хоп-группа 2 Live Crew была основана в 1982 году, но настоящую популярность она завоевала в 1989-м, с выходом альбома As Nasty As They Wanna Be.