Автомобиль скрылся после наезда на двух пешеходов на северо-западе Москвы

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Автомобиль скрылся после наезда на двух пешеходов на северо-западе Москвы

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Авария произошла сегодня около девяти часов вечера на северо-западе столицы. По словам очевидцев, автомобиль "Тойота-Тундра" сбил двух пешеходов на Туристской улице и скрылся.

В городе объявлен план "Перехват".

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