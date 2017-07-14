"От сессии до сессии". Абитуриенты времён СССР

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"От сессии до сессии". Абитуриенты времён СССР

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Редкий студент не возмущён тем, как же сложно учиться, что преподы — ну просто изверги. Но когда мы видим свою фамилию в списках поступивших — это настоящее счастье. А как прорывались "на чужую планету" в СССР?

<p>Студенты подготовительного факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова из Мали. Год 1961. Фото: © РИА Новости/А. Чепрунов</p>

<p>Абитуриенты сдают вступительные экзамены в Варшавский политехнический институт. Год 1969. Фото: © РИА Новости</p>

<p>Абитуриенты у входа в Таджикский государственный университет. Год 1972 Фото: © РИА Новости</p>

<p>Абитуриентки. Год 1973. Фото: © РИА Новости/Борис Кавашкин</p>

<p>Абитуриенты ждут вывешивания списков зачисленных на первый курс Московского государственного университета. Год 1975. Фото: © РИА Новости</p>

<p>Абитуриент на экзамене в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев</p>

<p>Абитуриент сдаёт экзамен по физике в Московском авиационном институте. Год 1977. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев</p>

<p>В холле главного корпуса Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Фото: © РИА Новости/Александр Гращенков</p>

<p>Собеседование с абитуриентами медико-философского колледжа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Сергей Титов</p>

<p>Абитуриент ГИТИСа. Год 1989. Фото: © РИА Новости/Юрий Заритовский</p>

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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