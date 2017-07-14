"От сессии до сессии". Абитуриенты времён СССР

Редкий студент не возмущён тем, как же сложно учиться, что преподы — ну просто изверги. Но когда мы видим свою фамилию в списках поступивших — это настоящее счастье. А как прорывались "на чужую планету" в СССР?
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