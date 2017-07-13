Посольство РФ выясняет судьбу пропавших в Турции россиян

Российское диппредставительство обратилось в турецкие компетентные органы с просьбой сообщить, находятся ли россияне на территории страны.

Посольство России в Анкаре обратилось в правоохранительные органы Турции с просьбой установить нахождение жителей Саратовской области, пропавших на территории страны.

— В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, её гражданского мужа Евгения Кочаари и её дочерей, посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию, — сообщил РИА "Новости" пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

Известно, что с сообщением об исчезновении россиян накануне обратился отец бывшего мужа Светланы Ухановой. По словам мужчины, бывшая невестка 10 июня сообщила ему, что едет отдыхать с дочерью от первого мужа и ребёнком от гражданского супруга в Турцию, однако в последнее время на связь она выходить перестала. По данным ряда СМИ, женщина несколько лет назад приняла ислам. Также сообщается, что недавно россиянка без разрешения бывшего супруга пыталась вывезти их общую дочь в Азербайджан. По словам родственников, девочки сейчас находятся в миграционной тюрьме на границе с Сирией.