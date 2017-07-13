Ошибочка вышла. Ведущая CNN перепутала гимн США с гимном Франции

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Ошибочка вышла. Ведущая CNN перепутала гимн США с гимном Франции

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Ведущая CNN Поппи Харлоу. Фото: CNN

Поппи Харлоу допустила ошибку во время прямого эфира со встречи президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона.

Ведущая американского телеканала CNN Поппи Харлоу перепутала гимн США с гимном Франции, сообщает Fox News. Комментируя в прямом эфире встречу президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Париже, журналистка предложила телезрителям послушать французский гимн, в то время как играл американский.

— Давайте просто послушаем французский гимн немного, — сказала Харлоу и замолчала, а спустя несколько секунд поспешила поправиться. — Гимн США, американский национальный гимн, я должна была сказать. Давайте слушать.

Ведущие телеканала Fox News, которые были возмущены инцидентом, подметили, что Харлоу поправилась только после того, как услышала за кадром шёпот. Они также обвинили недавно "избитый" Трампом CNN в распространении "фейковых новостей".

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