На автора популярной диеты Пьера Дюкана подали в суд за мошенничество

По версии Европейского фонда прямых инвестиций, врач брал взаймы без намерения выполнить свои обязательства.

На 76-летнего французского диетолога и автора популярной белковой диеты Пьера Дюкана подал в суд Европейский фонд прямых инвестиций по обвинению в мошенничестве. Как сообщает газета The Guardian, врач обманным путём получал кредитные средства без намерений выполнить обязательства со своей стороны.

Предполагается, что Дюкан брал сотни тысяч (валюта не названа) на якобы продвижение своей диеты на американский рынок.

Деятельность Пьера Дюкана уже не раз вызывала вопросы у экспертов и общественности. В 2011 году его метод был назван одной из худших "звёздных" диет Британской диетической ассоциацией, а в 2012-м он был исключён из Совета врачей Франции за нарушение профессионального кодекса.