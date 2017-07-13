Спецпредставитель США по Украине посетит Киев второй раз за месяц

Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя госсекретарём США Рексом Тиллерсоном 7 июля.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие дни снова посетит Киев.

— Сначала был первый визит. Договорились, что в ближайшие дни он приедет снова на Украину. Конечно, будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнёрами по "нормандскому формату", — заявил в эфире Пятого канала замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Он добавил, что у Петра Порошенко с Куртом Волкером состоялся "откровенный и стратегический" разговор, в рамках которого они обсуждали "инновационные элементы" мирного диалога в Донбассе.