Трамп: Пригласил бы Путина в Белый дом, но сейчас для этого неподходящее время

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Трамп: Пригласил бы Путина в Белый дом, но сейчас для этого неподходящее время

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jim Bourg

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Париже, что пригласил бы российского коллегу Владимира Путина посетить Белый дом, но "сейчас для этого неподходящее время". Об этом сообщает агентство Reuters.

— Не думаю, что сейчас подходящее время, но я могу ответить вам утвердительно, я бы пригласил, — отметил Трамп.

Как сообщал Лайф, впервые Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа. О следующей встрече стороны ещё не договорились.

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