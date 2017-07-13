Акция протеста против Трампа проходит в Париже

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Акция протеста против Трампа проходит в Париже

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Акция протеста против президента США Дональда Трампа проходит в Париже на площади Республики. Об этом сообщают местные СМИ.

Участие в демонстрациях принимают несколько десятков человек, в основном молодёжь. В руках некоторых из них плакаты с требованием отставки президента Соединённых Штатов.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп прибыл в Париж вместе со своей супругой Меланьей по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры двух стран уже провели переговоры, в ходе которые обсудили ситуацию в Сирии и Ираке.

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