Акция протеста против Трампа проходит в Париже

Акция протеста против президента США Дональда Трампа проходит в Париже на площади Республики. Об этом сообщают местные СМИ.
A participant in the "No-Trump Zone" protest on #PlaceDeLaRepublique in #Paris. #Trump pic.twitter.com/wIxbkJIjUw— Douglas Herbert (@dougf24) 13 июля 2017 г.
Участие в демонстрациях принимают несколько десятков человек, в основном молодёжь. В руках некоторых из них плакаты с требованием отставки президента Соединённых Штатов.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп прибыл в Париж вместе со своей супругой Меланьей по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры двух стран уже провели переговоры, в ходе которые обсудили ситуацию в Сирии и Ираке.
- Популярные
- По времени