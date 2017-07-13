СМИ: Затраты на "закон Яровой" предложили разделить с абонентами

Контроль за денежными средствами предложили осуществлять Минкомсвязи, в ведомстве посчитали инициативу о спецплатеже разумной.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИКТ разработала поправки к "закону Яровой". Эксперты предлагают ввести спецплатёж для абонентов, который будет перечисляться оператору. Тот, в свою очередь, направит средства на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации закона.

Как отмечает РБК, по оценке комиссии, сумма такого платежа может составить 3–5% среднемесячного счёта абонента.

Контроль за денежными средствами предложили осуществлять Минкомсвязи. Пока документ не был направлен на рассмотрение в министерство, однако в ведомстве посчитали инициативу РСПП разумной.

— Как только предложение о введении специального платежа будет направлено в Минкомсвязь, мы рассмотрим его. Вообще практика такая есть, например, отчисления в фонд универсальных услуг. Как отраслевая инициатива, и если она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она вполне разумно, — цитирует РБК руководителя департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александра Понькина.