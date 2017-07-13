На Украине при строительстве "Стены" на границе с РФ растрачено 100 млн гривен

В настоящее время Генпрокуратура Украины ведёт расследование растраты в особо крупном размере.

В ходе реализации проекта "Стена" на границе с Россией на Украине было растрачено 100 млн гривен. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины, в настоящий момент ведётся расследование факта растраты.

— Генпрокуратура расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн гривен при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена"), — говорится в сообщении.

Согласно информации, в 2016–2017 годах закупки товаров и услуг с последующим присвоением средств в особо крупных размерах проводились в пользу Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, проект был представлен в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, на тот момент возглавлявшим украинское правительство.