Сбивший толпу людей на Таймс-сквер американец не признал вину

В результате наезда бывшего военного погибла 18-летняя девушка, пострадало 22 человека.

Бывший американский военнослужащий, который в мае совершил наезд на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, не признал в суде свою вину, сообщает NBC News.

Напомним, в результате инцидента погибла молодая женщина, пострадало свыше 20 человек, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве и попытке убийства. В ходе заседания обвиняемый только пожелал доброго утра судье, оставшееся время за него говорила защита.

19 мая бордовая Honda, за рулём которой находился 26-летний Ричард Рохас, врезалась в толпу прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Результаты экспертизы показали, что водитель на момент трагедии не находился в состоянии алкогольного опьянения, однако мог находиться под воздействием наркотиков.