Члены профсоюзов объявили голодовку против медицинской реформы на Украине

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Члены профсоюзов объявили голодовку против медицинской реформы на Украине

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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Фото: © РИА Новости

Ранее Рада приняла в первом чтении базовый законопроект, который позволит дать старт реформе.

Представители профсоюзов Украины объявили голодовку, протестуя против новой медицинской реформы. Они требуют отставки министра и отмены голосования в Верховной раде за этот законопроект. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

— Сейчас в Белом зале Министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку, — написал Волынец в "Фейсбуке".

Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов и ряд других людей.

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