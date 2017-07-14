В Минкомсвязи объявили об устранении обнаруженной угрозы на портале госуслуг

Также в Минкомсвязи заявили, что повторное появление потенциальной опасности исключено.

В Минкомсвязи объявили об устранении возможной угрозы данным пользователей портала госуслуг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, данные и устройства пользователей сервиса не пострадали.

— Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала госуслуг. Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, накануне специалисты "Доктор Веб" сообщили об обнаружении потенциально опасного вредоносного кода.