Более 73% демократов готовы отказаться от алкоголя в обмен на импичмент Трампу

Ранее опрос показал, что за отставку американского лидера выступают 47% жителей страны.

В США более 73% демократов и 17% республиканцев навсегда готовы отказаться от употребления алкоголя взамен на импичмент Дональду Трампу. Такие данные опубликовала группа экспертов по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, пишет The Hill.

Кроме того, отмечается, что примерно 31% республиканцев готов отказаться от алкоголя ради того, чтобы СМИ перестали писать негативные вещи об американском президенте.

Ранее Лайф приводил результаты опроса компании Public Policy Polling, согласно которым 47% американцев поддерживают идею импичмента лидеру США. Против этой процедуры выступили 43% опрошенных.