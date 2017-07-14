Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Немцова

Непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева — в четверг приговорили к 20 годам лишения свободы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал приговор фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова. По мнению чеченского лидера, вердикт выглядит "странным" при "сомнительных доказательствах вины". Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

Отмечается также, что недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осуждённых наказание в виде пожизненного лишения свободы.

— Рамзан Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчёркивает глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека, — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, по делу об убийстве оппозиционного политика проходило пять фигурантов. Непосредственного исполнителя убийства — Заура Дадаева — в четверг приговорили к 20 годам лишения свободы. Братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева осудили 19, 16, 14 и 11 лет соответственно.