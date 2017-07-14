СМИ: Глава "Силовых машин" задержан по подозрению в попытке разглашения гостайны

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СМИ: Глава "Силовых машин" задержан по подозрению в попытке разглашения гостайны

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Ленинградский металлический завод ПАО "Силовые Машины". Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В Управлении ФСБ по региону и пресс-службе компании появившуюся информацию не комментируют.

В Санкт-Петербурге по подозрению в попытке разглашения гостайны задержан гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

— Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идёт о статьях 30 и 283 УК РФ, — сообщили в правоохранительных органах.

В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и компании "Силовые машины" данную информацию не подтверждают.

Известно, что Филиппов занимает должность гендиректора компании с 2015 года.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, один из мировых лидеров по объёму установленного оборудования организации.

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