СМИ: Глава "Силовых машин" задержан по подозрению в попытке разглашения гостайны

В Санкт-Петербурге по подозрению в попытке разглашения гостайны задержан гендиректор "Силовых машин" Роман Филиппов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
— Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идёт о статьях 30 и 283 УК РФ, — сообщили в правоохранительных органах.
В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и компании "Силовые машины" данную информацию не подтверждают.
Известно, что Филиппов занимает должность гендиректора компании с 2015 года.
"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, один из мировых лидеров по объёму установленного оборудования организации.
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