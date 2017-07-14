Кадыров заявил, что против Чечни ведётся информационная война

По словам главы Чеченской Республики, недоброжелатели хотят, чтобы жители региона забыли свою национальную идентичность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что против республики ведётся информационная и идеологическая война.

— Я убеждён, что против Чечни и её народа ведётся целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но, как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя, — говорится на сайте главы и правительства Чечни.

По словам главы региона, инициаторы этой войны хотят видеть отказ Чечни от национальной самоидентичности.

— Им [в Европе, Совете безопасности] не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, когда воспеваем наши обычаи и традиции, призываем молодёжь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался, чтобы мы позабыли о своей национальной идентичности и стали похожими на них. Не дождутся. Этому никогда не бывать! — заявил Кадыров.

Как отметил глава Чеченской Республики, недоброжелатели России даже используют "ссоры на бытовой почве для для поднятия своего рейтинга на политическом пространстве".