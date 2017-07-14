Экс-посол США в РФ считает, что Путину и Трампу нужно чаще встречаться

По словам Джона Байерли, он был рад первой встрече президентов РФ и США, а также выразил мнение, что улучшение отношений между странами зависит не только от них.

Бывший глава американской дипмиссии в России Джон Байерли выразил мнение, что главам государств следует чаще встречаться для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

— В настоящее время отношения США и России находятся в очень плохом состоянии. И президенты наших двух стран несут ответственность, им необходимо попытаться исправить эту ситуацию. Не всё зависит от них, но от них многое зависит, — заявил Байерли РИА "Новости", комментируя перспективу отношений России и США после первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам дипломата, за столом переговоров главы государств и внешнеполитических ведомств должны "честно поговорить о причинах ухудшения взаимодействия".

— Два президента, два государственных секретаря, лидеры двух стран садятся и честно говорят о том, что заставило отношения так ухудшиться, требуется восстановить доверие, которое абсолютно необходимо для улучшения ситуации. Ничто не изменится, и единственный способ открыть этот канал — честно говорить, — сказал дипломат.

Напомним, одним из наиболее ожидаемых событий на саммите "Группы двадцати" стала первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, Северную Корею, сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также затронули тему "вмешательства РФ" в американские выборы. Ожидалось, что переговоры будут длиться полчаса, однако в итоге они продолжались более двух часов. Примерно в середине встречи супругу Трампа Меланью даже попросили вмешаться в переговоры с целью их завершения, но её попытка была безуспешной.