Трамп выразил соболезнования родным китайского правозащитника Лю Сяобо

По информации пресс-службы Белого дома, американский лидер "был глубоко опечален", узнав о кончине нобелевского лауреата.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который скончался в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— Президент Дональд Трамп был глубоко опечален, узнав о кончине лауреата Нобелевской премии мира, видного китайского политического заключённого Лю Сяобо. Поэт, учёный и мужественный защитник Лю Сяобо посвятил свою жизнь борьбе за демократию и свободу, — говорится в сообщении.

Напомним, Лю Сяобо скончался в больнице китайского города Шэньян на 62-м году жизни. Долгое время он боролся с раком печени.

В 2009 году Лю Сяобо приговорили к 11 годам тюрьмы за попытку свергнуть государственный строй. Спустя год после того, как его поместили под стражу, правозащитник стал лауреатом Нобелевской премии мира.