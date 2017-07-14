Семья Шэрон Тейт считает, что Дженнифер Лоуренс недостаточно красива для её роли

По мнению Дебры Тейт, актриса из "Волка с Уолл-Стрит" Марго Робби внешне больше напоминает Шэрон.

Сестра Шэрон Тейт считает, что Дженнифер Лоуренс не обладает в достаточной степени эффектными внешними данными, чтобы воплотить образ погибшей на экране. По словам Дебры Тейт, с такой задачей в новом фильме Квентина Тарантино справилась бы австралийка Марго Робби ("Волк с Уолл-Стрит", "Отряд самоубийц"). Об этом сообщает TMZ.

Известно, что режиссёр рассматривает участие обеих актрис в своей ленте, однако какое место им должно отводиться в фильме, в настоящий момент неизвестно.

Как отметила Дебра, если встанет вопрос о том, кому исполнять главную роль, Марго Робби — "очевидный выбор".

По данным портала, с выбором актрисы у Тарантино, которая сыграет на экране убитую супругу Романа Полански, могут возникнуть проблемы, ведь Дебра Тейт владеет правами на использование образа Шэрон.

Шэрон Тейт была зверски убита членами преступной секты "Семья" в 1969 году.