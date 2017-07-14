Внезапную проверку боеготовности проводят в Барнаульской ракетной дивизии

Ракетные дивизионы выполнят манёвренные действия с преодолением участков условного заражения местности.

Внезапную проверку состояния боевой готовности и боевого дежурства Барнаульского ракетного соединения начала комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, особое внимание комиссия уделит вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению. Кроме того, будут проведены мероприятия по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции.

— Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного пуска ракет, — говорится в сообщении Минобороны.

Проверка продлится до конца недели.