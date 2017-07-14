Республиканец, пытавшийся через хакеров добыть письма Клинтон, покончил с собой

Согласно данным СМИ, в предсмертной записке Питер Смит сообщил, что у него заканчивается медстраховка.

Пытавшийся добыть электронные письма Хиллари Клинтон Питер Смит покончил жизнь самоубийством через десять дней после интервью изданию Wall Street Journal, где он рассказал о своих намерениях. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Напомним, газета сообщила, что республиканцы с помощью "российских хакеров" хотели восстановить удалённую переписку Клинтон. В разгар предвыборной гонки, по утверждению WSJ, 81-летний Питер Смит, проводивший для Республиканской партии различные расследования, попытался получить к этим письмам доступ.

Смит общался с изданием в начале мая, о его смерти стало известно 14 мая. По данным Chicago Tribune, мужчина оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что у него заканчивается медицинская страховка и срок действия страхования жизни.

В избирательной кампании в СМИ активно освещалось так называемое "почтовое дело Хиллари Клинтон". Скандал разгорелся после того, как стало известно, что экс-кандидат в президенты на посту госсекретаря использовала личную почту для служебной переписки.