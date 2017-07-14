В США мужчина 21 год провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

После освобождения Джаббар Вашингтон встретился со своей семьёй — матерью, женой и детьми.

В Нью-Йорке вышел из тюрьмы мужчина, отсидевший в тюрьме 21 год за убийство, которого не совершал, пишет Daily Mail.

What to do after spending 21 years in prison, wrongfully convicted of murder? Lots to learn, apparently! The case of Jabbar Washington, at 6 pic.twitter.com/VtvZhQOYid — Stacey Sager (@staceysager7) 12 июля 2017 г.

По информации издания, Джаббар Вашингтон был осуждён в 1997 году после убийства жителя бруклинского района Браунсвилл. Преступление совершили несколько вооружённых бандитов в масках.

Одна из пострадавших (всего их было шесть) сообщила полиции о том, что подозревает Джаббара в совершении нападения. На следующий день она призналась, что ошиблась и просто часто видела мужчину возле своего дома. Эта информация хоть и была отмечена в судебных документах, но, как оказалось, так и не поступила к адвокату Вашингтона.

Лишь спустя 21 год защитник сумел доказать Бруклинскому Верховному суду, что его клиент невиновен. Сразу после освобождения Вашингтон, наконец, воссоединился со своей семьёй — матерью, женой, сыном и дочерью, которая родилась уже после того, как её отец попал за решётку.

— После всего этого времени я просто рад вернуться домой, — сказал 43-летний мужчина, выйдя на свободу.