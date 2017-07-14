В США мужчина 21 год провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

Читайте также

В США мужчина 21 год провёл в тюрьме за убийство, которого не совершал

3

Джаббар Вашингтон. Фото: Twitter/ReelUrbanNews

После освобождения Джаббар Вашингтон встретился со своей семьёй — матерью, женой и детьми.

В Нью-Йорке вышел из тюрьмы мужчина, отсидевший в тюрьме 21 год за убийство, которого не совершал, пишет Daily Mail.

По информации издания, Джаббар Вашингтон был осуждён в 1997 году после убийства жителя бруклинского района Браунсвилл. Преступление совершили несколько вооружённых бандитов в масках.

Одна из пострадавших (всего их было шесть) сообщила полиции о том, что подозревает Джаббара в совершении нападения. На следующий день она призналась, что ошиблась и просто часто видела мужчину возле своего дома. Эта информация хоть и была отмечена в судебных документах, но, как оказалось, так и не поступила к адвокату Вашингтона.

Лишь спустя 21 год защитник сумел доказать Бруклинскому Верховному суду, что его клиент невиновен. Сразу после освобождения Вашингтон, наконец, воссоединился со своей семьёй — матерью, женой, сыном и дочерью, которая родилась уже после того, как её отец попал за решётку.

— После всего этого времени я просто рад вернуться домой, — сказал 43-летний мужчина, выйдя на свободу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!