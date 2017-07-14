Рэпера DMX обвинили в мошенничестве с налогами

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Рэпера DMX обвинили в мошенничестве с налогами

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Фото: Instagram/dmx

Симмонса обвиняют в сокрытии миллионов долларов дохода от Налогового управления США с помощью преступной схемы.

Эрлу Симмонсу, известному под псевдонимом DMX, предъявлены обвинения в мошенничестве с налогами. Как сообщает CBS, в четверг музыкант сдался федеральным властям.

Налоговые обязательства рэпера с 2002 по 2005 год составили 1,7 млн долларов, которые им не были уплачены. В период с 2010 по 2015 год DMX заработал более 2,3 млн долларов, однако не подавал декларацию о налогах.

Как предполагают следователи, рэпер организовал схему от уплаты налогов, по которой не использовал собственный банковский счёт, а для расходов использовал счета других людей, например, его менеджеров.

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