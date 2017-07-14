Убытки сельхозпроизводителей от холодного лета могут достичь 2,6 млрд рублей

По данным Национального союза агростраховщиков, отсутствие нормативной базы в реформе субсидирования отрасли означает невозможность фермера заключить договор страхования финансовых рисков.

Убытки сельхозпроизводителей из-за неурожая вследствие холодного лета и весны могут достичь 2,6 млрд рублей, приводит газета "Известия" данные Национального союза агростраховщиков.

Как сообщает издание, аграрии также сталкиваются с большими рисками в связи с введением единой региональной субсидии для агропромышленного комплекса, когда соглашение о предоставлении средств заключается между региональными правительствами и Минсельхозом, при этом регионы сами определяют направления и объёмы расходования средств. Однако пока принятый закон не имеет нормативной базы и не позволяет Минсельхозу начислять такие выплаты, поэтому специалисты опасаются, что мелкие и средние хозяйства в случае неурожая могут оказаться банкротами.

Как сообщил президент НСА, отсутствие нормативной базы означает для работников сельхозотсрасли невозможность заключить договор с господдержкой. По словам Корнея Биждова, убытки могут оказаться в диапазоне 1,8–2,6 млрд руб, а застраховано по договору из приведённой суммы может быть 0,6–1,0 млрд рублей.

— Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключённых договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты, — заявил Корней Биждов.