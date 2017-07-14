Покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах могут подорожать на 18%

Предполагается, что нововведение позволит приносить в бюджет РФ около 100 млрд рублей ежегодно.

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагают облагать НДС вместо таможенных пошлин, из-за чего товары могут подорожать на 18%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания в ФАС, на котором обсуждалась данная инициатива.

Иностранным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого россиянина, в противном случае за интернет-магазины НДС будут платить покупатели — при получении товара.

Как рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров, регистрация будет выгодна интернет-магазинам, так как их посылки будут проходить таможню по "зелёному коридору", их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость.

— Товары от незарегистрированных пойдут по "красному коридору", и это займёт больше времени. Плюс гражданину придётся больше заплатить (за услуги по вскрытию и оценке посылки), — отметил он.