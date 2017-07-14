Жительница США с помощью Facebook нашла медбрата, который спас её в детстве

Сейчас Робу Ньюболду 73 года, на пенсию он ушёл около семи лет назад. В больнице он проработал почти 30 лет.

Жительница американского штата Айова, страдающая от врождённого порока сердца, с помощью социальных сетей отыскала медбрата, который спас её в младенчестве. Об этом сообщается на сайте Медицинского центра Университета Лома-Линда.

Кристина Дженнигс родилась с дефектом, мешающим нормальной циркуляции крови от сердца к остальным частям тела. Первые месяцы она провела в медицинском центре в Калифорнии, где о ней заботился медбрат Роб Ньюболд. В возрасте около пяти месяцев у малышки случилась остановка сердца, но благодаря Робу она выжила.

О медбрате Кристине рассказали её родители, когда она выросла. Спустя несколько лет девушка решила найти Роба. Она разместила пост на своей странице "Фейсбуке" под хэштегом #findnurserobb.

Спустя два дня мужчина нашёлся.

По сообщению СМИ, сейчас Робу Ньюболду 73 года, на пенсию он ушёл около семи лет назад. Всего медбратом он проработал почти 30 лет.

— Мне очень приятно, когда кто-нибудь вспоминает меня, — сказал мужчина.