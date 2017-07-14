Трамп заявил, что стена не нужна на всей протяжённости границы с Мексикой

По словам главы Соединённых Штатов, реки, горы и безлюдные районы станут помехой для установки ограждения.

Стена, которую президент США Дональд Трамп планирует построить на границе с Мексикой, возможно, будет установлена не на всей протяжённости границы из-за существования естественных барьеров. Об этом американский лидер заявил по пути из Вашингтона в Париж, пишет Reuters.

По словам Трампа, рядом с границей расположены горы, реки, а также удалённые территории, где нет людей. Именно в этих районах ограждение будет прерываться. Президент добавил, что сотрудники спецслужб США должны иметь возможность увидеть надвигающуюся опасность через стену.

Напомним, стена на американо-мексиканской границе стала одним из главных предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. Эти планы вызвали недовольство не только в Мексике, но и в самих Соединённых Штатах. Ранее американский лидер заявил, что на всей поверхности стены будут закреплены батареи, вырабатывающие энергию от солнечного света.