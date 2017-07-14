Депутаты Рады предложили коллегам читать "Отче наш" на пленарных заседаниях

В парламент Украины внесён законопроект об изменении регламента Верховной рады: депутаты предлагают коллегам произносить молитву "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.
Авторами инициативы выступили девять депутатов: Оксана Билозир и Юрий Соловей (Блок Петра Порошенко), председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк, Павел Унгурян ("Народный фронт"), Валерий Дубиль ("Всеукраинское объединение "Батьковщина"), Юрий Павленко ("Оппозиционный блок") и Андрей Шипко (группа "Партия "Возрождения").
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