Ливень в Воронеже затопил приют для диких животных

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Ливень в Воронеже затопил приют для диких животных

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Сейчас "море" отступает, но работники опасаются нового циклона и переселяют своих питомцев в безопасные вольеры подальше от воды.

Проливные дожди залили территорию центра реабилитации диких животных "Финист" в Воронеже. Об этом в соцсетях сообщили волонтёры.

<p>Фото: vk.com/Центр помощи диким животным. Воронеж</p>

После непогоды работницы центра недосчитались одной из птиц, она улетела из повреждённого ураганом вольера.

<p>Фото: vk.com/Центр помощи диким животным. Воронеж</p>

— На вольер с филином грохнулась отсохшая ветка, которая, видимо, сломалась во время урагана. Проломило крышу, — пояснила одна из сотрудниц Центра реабилитации.

<p>Фото: vk.com/Центр помощи диким животным. Воронеж</p>

У филина повреждено крыло и далеко улететь он не мог, уверены волонтёры. Сейчас его ищут с помощью местных жителей и таксистов. Остальных животных отселяют подальше от воды.

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