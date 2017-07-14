Ливень в Воронеже затопил приют для диких животных

Сейчас "море" отступает, но работники опасаются нового циклона и переселяют своих питомцев в безопасные вольеры подальше от воды.

Проливные дожди залили территорию центра реабилитации диких животных "Финист" в Воронеже. Об этом в соцсетях сообщили волонтёры.

После непогоды работницы центра недосчитались одной из птиц, она улетела из повреждённого ураганом вольера.

— На вольер с филином грохнулась отсохшая ветка, которая, видимо, сломалась во время урагана. Проломило крышу, — пояснила одна из сотрудниц Центра реабилитации.

У филина повреждено крыло и далеко улететь он не мог, уверены волонтёры. Сейчас его ищут с помощью местных жителей и таксистов. Остальных животных отселяют подальше от воды.