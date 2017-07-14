CNN: Трамп нарушил процедуру проведения пресс-конференций в Париже

Американский лидер не раз подвергал критике ряд мировых СМИ, обвиняя журналистов в распространении недостоверной информации.

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном отказал американским журналистам в праве задать последний вопрос, передав это право сотруднику китайского телеканала Phoenix. По оценке телекомпании CNN, поведение Трампа является нарушением процедуры проведения брифингов.

О том, что американской прессе предоставляется право задать последний вопрос, объявил Макрон. Однако Трамп ответил, что это сделает китайский репортёр, которого интересовало мнение президента США о председателе КНР Си Цзиньпине по результатам встреч на саммите G20 в Гамбурге.

Как сообщает CNN, своим поведением Трамп нарушил протокол проведения совместных пресс-конференций. Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс в ответ на заявление телеканала сказала, что американский лидер имел право выбрать для вопроса любого журналиста.

— Президент Трамп, как и члены журналистского корпуса Белого дома, поддерживает свободу прессы и вправе выбирать для вопроса любого репортёра, — заявила Сандерс.

Отметим, что в последнее время Трамп регулярно критикует различные мировые СМИ, в том числе CNN, обвиняя их в распространении фейковых новостей. Он также не раз обещал бороться с незаконными утечками информации.