Суд приговорил экс-президента Перу к 18 месяцам предварительного заключения

Суд приговорил экс-президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на 18 месяцев из-за обвинений в коррупции, сообщает Associated Press.

С прошением о предварительном заключении обратилась местная прокуратура.

Напомним, Ольянту Умалу подозревают в том, что он получал незаконные средства от нескольких компаний Венесуэлы и, возможно, нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в то время занимавшего пост министра иностранных дел страны. Его супругу Надин подозревают в причастности к отмывании средств.