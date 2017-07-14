Суд приговорил экс-президента Перу к 18 месяцам предварительного заключения

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Суд приговорил экс-президента Перу к 18 месяцам предварительного заключения

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Фото: © РИА Новости/Андрей Старостин

Суд приговорил экс-президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на 18 месяцев из-за обвинений в коррупции, сообщает Associated Press.

С прошением о предварительном заключении обратилась местная прокуратура.

Напомним, Ольянту Умалу подозревают в том, что он получал незаконные средства от нескольких компаний Венесуэлы и, возможно, нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в то время занимавшего пост министра иностранных дел страны. Его супругу Надин подозревают в причастности к отмывании средств.

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